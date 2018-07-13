Нападник збірної України розкритикував чемпіонат Росії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Форвард збірної України з футболу, а також турецького ФК "Аксіхар" – Євген Селезньов розповів про враження від виступів в чемпіонаті Росії. Про це футбоілст сказав у коментарі виданню "Спорт-Експрес", передає УНН.
"Не можу сказати, сильна в Росії ліга або слабка. Але ось в футбол там не грають. Три-чотири команди там відносно видовищні, атакують. А що роблять інші? Центр поля практично не переходять", - заявив Селезньов.
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Окрім того, гравець вважає, що першість Туреччини краща за російську. А також порівняв її із українським чемпіонатом.
"Так навіть чемпіонат України чотири-п'ять років тому перевершував російський за рівнем. У нас грали в футбол. Ні, я нікого не хочу образити. Але в Україні футбол був цікавіше", - підкреслив 32-річний спортсмен.
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Варто відзначити, що Селезньов у 2016 році встиг пограти за ФК "Кубань", провівши за клуб 9 поєдинків.