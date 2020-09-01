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Нападающий Неймар назвал клуб в котором продолжит карьеру

Киев • УНН

 • 21269 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Нападающий "ПСЖ" Неймар заявил в интервью клубному журналу, что продолжит выступать за французский клуб, сообщает УНН со ссылкой на "Paris Team".

Нападающий Неймар назвал клуб в котором продолжит карьеру

Бомбардир, которого связывали слухи о переходе в другой клуб, не менять парижский “ПСЖ”.

“Я остаюсь в „ПСЖ“. Теперь я хочу снова вернуться к финалу Лиги чемпионов и победить в нем. Меня мотивирует мысль о том, чтобы войти в историю клуба, личные награды меня не волнуют, только важнейшая цель — победа с моей командой в Лиге чемпионов”, — рассказал Неймар.

Примечательно, что в крайней кампании “ПСЖ” выиграл все национальные трофеи, но в финале ЛЧ уступил “Баварии” (0:1).

Также добавим, в прошлом сезоне 28-летний бразилец провел 27 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач.

Украинские Национальные Новости

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