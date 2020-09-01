Нападник Неймар назвав клуб в якому продовжить кар'єру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Нападник "ПСЖ" Неймар заявив в інтерв'ю клубному журналу, що продовжить виступати за французький клуб, повідомляє УНН з посиланням на "Paris Team".
Бомбардир, якого пов’язували чутки про перехід в інший клуб, не змінювати паризький “ПСЖ”.
“Я залишаюся в „ПСЖ“. Тепер я хочу знову повернутися до фіналу Ліги чемпіонів і перемогти в ньому. Мене мотивує думка про те, щоб увійти в історію клубу, особисті нагороди мене не хвилюють, лише найважливіша мета — перемога з моєю командою в Лізі чемпіонів”, — розповів Неймар.
Примітно, що у крайній кампанії “ПСЖ” виграв усі національні трофеї, але в фіналі ЛЧ поступився “Баварії” (0:1).
Також додамо, у минулому сезоні 28-річний бразилець провів 27 матчів у всіх турнірах, забив 19 м’ячів і віддав 12 результативних передач.