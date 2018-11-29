Нападающий "Интера" подарил партнерам часы "Rolex" в честь получения "Золотой бутсы"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Капитан миланского "Интера" Мауро Икарди решил выразить благодарность всем партнерам по команде через завоевания им звание лучшего бомбардира чемпионата Италии по футболу, сообщает УНН со ссылкой на Instagram форварда.
Икарди подарил всем партнерам по команде часы фирмы “Rоlex”, отметив таким образом вклад каждого из них в свое достижение — лучшего бомбардира итальянской Серии А 2017-18 годов.
“Я определенно не забуду, что стал лучшим бомбардиром в сезоне-17/18, но я не хочу помнить о наедине, потому что без вашей помощи этого бы не произошло”, — говорится в записи Икарди.
Примечательно, что форвард сборной Италии выиграл свою вторую “Золотую бутсу” Серии А. Ранее он также становился лучшим бомбардиром турнира в сезоне 2014/15.