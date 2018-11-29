Нападник "Інтера" подарував партнерам годинники "Rolex" у честь отримання "Золотої бутси"

Ікарді подарував усім партнерам по команді годинники фірми "Rоlex", відзначивши таким чином внесок кожного з них в своє досягнення – кращого бомбардира італійської Серії А 2017-18 років.

"Я безумовно не забуду, що став кращим бомбардиром в сезоні-17/18, але я не хочу пам'ятати про наодинці, тому що без вашої допомоги цього б не сталося", - сказано у записі Ікарді.

Примітно, що форвард збірної Італії виграв свою другу "Золоту бутсу" Серії А. Раніше він також ставав кращим бомбардиром турніру в сезоні 2014/15.