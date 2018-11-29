Нападник "Інтера" подарував партнерам годинники "Rolex" у честь отримання "Золотої бутси"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Капітан міланського “Інтера” Мауро Ікарді вирішив виразити подяку усім партнерам по команді через завоювання ним звання найкращого бомбардира чемпіонату Італії з футболу, повідомляє УНН із посиланням на Instagram форварда.
Ікарді подарував усім партнерам по команді годинники фірми "Rоlex", відзначивши таким чином внесок кожного з них в своє досягнення – кращого бомбардира італійської Серії А 2017-18 років.
"Я безумовно не забуду, що став кращим бомбардиром в сезоні-17/18, але я не хочу пам'ятати про наодинці, тому що без вашої допомоги цього б не сталося", - сказано у записі Ікарді.
Примітно, що форвард збірної Італії виграв свою другу "Золоту бутсу" Серії А. Раніше він також ставав кращим бомбардиром турніру в сезоні 2014/15.