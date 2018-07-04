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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 78078 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110953 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131960 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138921 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 175249 просмотра

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7 марта, 17:42 • 155046 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142358 просмотра

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Нападающий Англии повторил один из рекордов Марадоны на чемпионатах мира

Нападающий Англии повторил один из рекордов Марадоны на чемпионатах мира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Нападающий “Тоттенхэма” и сборной Англии Кейн благодаря очередному взятии ворот соперника на ЧМ-2018 отметился несколькими достижениями, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Шесть голов в нынешнем турнире позволили Кейну повторить рекорд чемпионата мира по количеству мячей в роли капитана команды, который принадлежал Диего Марадоне.

Кроме того, 24-летний нападающий повторил национальный рекорд по количеству голов в одном розыгрыше Мундиаля, установленный Гари Линекер на ЧМ-1986 Мексике.

Напомним, что Кейн отличился единственным за Англию голом в игре 1/8 финала против Колумбии, где европейская команда выиграла лишь в серии пенальти.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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