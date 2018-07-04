Нападающий Англии повторил один из рекордов Марадоны на чемпионатах мира

Шесть голов в нынешнем турнире позволили Кейну повторить рекорд чемпионата мира по количеству мячей в роли капитана команды, который принадлежал Диего Марадоне.

Кроме того, 24-летний нападающий повторил национальный рекорд по количеству голов в одном розыгрыше Мундиаля, установленный Гари Линекер на ЧМ-1986 Мексике.

Напомним, что Кейн отличился единственным за Англию голом в игре 1/8 финала против Колумбии, где европейская команда выиграла лишь в серии пенальти.