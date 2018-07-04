Нападник Англії повторив один із рекордів Марадони на чемпіонатах світу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Нападник “Тотенхема” і збірної Англії Харрі Кейн завдяки черговому взятті воріт суперника на ЧС-2018 відзначився кількома досягненнями, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Шість голів на нинішньому турнірі дозволили Кейну повторити рекорд чемпіонату світу за кількістю м’ячів в ролі капітана команди, який належав Дієго Марадоні.
Крім того, 24-річний нападник повторив національний рекорд за кількістю голів в одному розіграші Мундіалю, встановлений Гарі Лінекером на ЧС-1986 Мексиці.
Нагадаємо, що Кейн відзначився єдиним за Англію голом у грі 1/8 фіналу проти Колумбії, де європейська команда виграла лише в серії пенальті.