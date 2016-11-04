Нападающий А.Адурис забил пять голов и установил рекорд Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Форвард ФК "Атлетик" Ариц Адурис забил пять голов в матче Лиги Европы УЕФА, вписав себя в историю турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Данное достижение покорилось баску в игре четвертого тура против "Генка", которая закончилась со счетом 5:3 в пользу "Атлетика".
Примечательно, что три из пяти голов 35-летний форвард провел с 11-метровой отметки, включая мяч на четвертой добавленной минуте.
До визита "Генка" А.Адурису не удавалось отличиться в этом розыгрыше, однако после пента-трика на стадионе "Сан-Мамес" баск довел число своих голов во всех турнирах до десяти.
Отметим, что теперь нападающий с 17 мячами делит четвертую позицию в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Европы с экс-игроком "Атлетик" Фернандо Льоренте.
Напомним, что ранее два игрока забивали в Лиге Европы по четыре мяча - Радамель Фалькао ("Порту" - "Вильярреал", полуфинал-2010/11) и Эдинсон Кавани ("Наполи" - "Днепр", групповой этап-2012 / 13).
Как сообщал УНН, во встрече 4-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА донецький "Шахтер" в квартете Н нанес выездное поражение бельгийскому "Гента" с результатом 5:3.