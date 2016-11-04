Нападник А.Адуріс забив п'ять голів і встановив рекорд Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Форвард ФК “Атлетік” Аріц Адуріс забив п’ять голів у матчі Ліги Європи УЄФА, вписавши себе в історію турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Дане досягнення підкорилося баску в грі четвертого туру проти “Генка”, яка закінчилася з рахунком 5:3 на користь “Атлетіка”.
Примітно, що три з п’яти голів 35-річний форвард провів з 11-метрової позначки, включаючи м’яч на четвертій доданій хвилині.
До візиту “Генка” А.Адурісу не вдавалося відзначитися в цьому розіграші, однак після пента-трику на стадіоні “Сан-Мамес” баск довів число своїх голів у всіх турнірах до десяти.
Зазначимо, що тепер нападник з 17 м’ячами ділить четверту позицію в списку кращих бомбардирів в історії Ліги Європи з екс-гравцем “Атлетік” Фернандо Льоренте.
Нагадаємо, що раніше два гравці забивали в Лізі Європи по чотири м’ячі — Радамель Фалькао (“Порту” — “Вільяреал”, півфінал-2010/11) і Едінсон Кавані (“Наполі” — “Дніпро”, груповий етап-2012/13).
Як повідомляв УНН, у зустрічі 4-го туру групового раунду Ліги Європи УЄФА донецький “Шахтар” у квартеті Н завдав виїзної поразки бельгійському “Генту” з результатом 5:3.