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Нападение на журналистов в здании "Укрэксимбанка": четвертому лицу сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 13136 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В деле о нападении на журналистов "Радио Свобода" в здании "Укрэксимбанка" сообщили о подозрении работнику управления внутренней безопасности банка. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Нападение на журналистов в здании "Укрэксимбанка": четвертому лицу сообщили о подозрении

Цитата

"Четвертой лицу, которое фигурирует на видеозаписи, вчера вручили сообщение о подозрении в препятствовании работы журналистов и насильственных действиях, причинивших физическую боль, но не повлекших телесных повреждений. Это сотрудник управления внутренней безопасности банка", - сообщила пресс-секретарь.

Детали

Так, действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 126 УК Украины (Умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений), ч. 1, 3 ст 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

По данным прокуратуры, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Добавим

11 октября Голосеевский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест Евгения Мецгера, подозреваемого по делу о нападении на журналистов "Схем" в помещении банка.

Мецгеру и голове пресс-службы "Укрэксимбанка" Владимиру Пикалову вручили подозрение по делу о нападении на журналистов в здании "Укрэксимбанка".

Позже Мецгеру вручили новую подозрение. Указанному лицу инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное удерживание людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Контекст

В начале октября издание "Радио Свобода" сообщило о нападении на журналистов "Схем" (проект "Радио Свобода" на телеканале UA: Первый) в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру якобы не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он якобы приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка, по словам журналистов, якобы применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Оператору и журналисту, по словам представителей СМИ, физически препятствовали покидать помещение час, после чего им вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Реакция правоохранителей

Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).

Ход досудебного расследования взят на контроль Киевской городской прокуратурой.

В прокуратуре рассказали и о данных следствия. "По данным следствия, 4 октября 2021 года, журналисты программы "Схемы" осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения. Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка предоставило указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку. Сейчас журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия", - сообщили в ведомстве 5 октября.

Стоит добавить, что редакция сообщила, что обратилась к техническим специалистам, которым удалось восстановить удаленное видео.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что все видеоматериалы будут приобщены к делу и изучены.

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