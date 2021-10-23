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Напад на журналістів у будівлі “Укрексімбанку”: четвертій особі повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У справі про напад на журналістів “Радіо Свобода” у будівлі “Укрексімбанку” повідомили про підозру працівнику управління внутрішньої безпеки банку. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Напад на журналістів у будівлі “Укрексімбанку”: четвертій особі повідомили про підозру

Цитата

“Четвертій особі, яка фігурує на відеозаписі, вчора вручили повідомлення про підозру у перешкоджанні роботі журналістів та насильницьких діях, що завдали фізичного болю, але не спричинили тілесних ушкоджень. Це працівник управління внутрішньої безпеки банку”, — повідомила прессекретар.

Деталі

Так, дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 126 КК України (Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень), ч. 1, 3 ст 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

За даними прокуратури, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Додамо

11 жовтня Голосіївський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт Євгена Мецгера, підозрюваного у справі про напад на журналістів “Схем” у приміщенні банку.

Мецгеру та голові пресслужби “Укрексімбанку” Володимиру Пікалову вручили підозру у справі про напад на журналістів в будівлі “Укрексімбанку”.

Пізніше Мецгеру вручили нову підозру. Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України).

Контекст

На початку жовтня видання “Радіо Свобода” повідомило про напад на журналістів “Схем” (проект “Радіо Свобода” на телеканалі UA:Перший) у державному “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

За словами журналістів, Мецгеру нібито не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він нібито наказав охороні “забрати камери” та “дістати із них касети”. Співробітники банку, за словами журналістів, нібито застосували фізичну силу до оператора “Схем” Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Оператору та журналісту, за словами представників ЗМІ, фізично перешкоджали залишати приміщення годину, після чого їм повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Реакція правоохоронців

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України).

Хід досудового розслідування взято на контроль Київською міською прокуратурою.

У прокуратурі розповіли і про дані слідства. “За даними слідства, 4 жовтня 2021 року, журналісти програми „Схеми“ здійснювали запис інтерв’ю з керівництвом одного із банків у приміщенні банківської установи. Під час запису, за словами представників ЗМІ, керівництво банку надало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку. Наразі журналістів запрошено для проведення допиту у якості потерпілих для встановлення всіх обставин події”, — повідомили у відомстві 5 жовтня.

Варто додати, що редакція повідомила, що звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити видалене відео.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що всі відеоматеріали будуть долучені до справи та вивчені.

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