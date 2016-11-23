Нападение на болельщиков "Динамо" возможно было провокацией - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов не исключил, что нападение на болельщиков "Динамо" является провокацией. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Министр сообщил, что ситуация с нападением на болельщиков киевского "Динамо" находится на контроле украинского диппредставительства.
"Только что имел телефонный разговор с послом Украины в Италии Евгением Перелыгиным. Ситуация находится на контроле нашего диппредставительства. В больницу с незначительным ранением попал один украинский болельщик. В больнице нашего соотечественника также посетили представители посольства Украины. После оказания медицинской помощи, он вернется на трибуны болеть за родную киевскую команду", - сообщил министр.
Кроме того, И.Жданов не исключил, что нападение на украинских болельщиков было провокацией.
"Не исключено, что нападение неизвестных лиц на наших болельщиков - провокация. Полиция проводит расследование", - добавил И.Жданов.
Напомним, в Неаполе ножом ранили двух болельщиков киевского "Динамо", которые приехали на матч Лиги Чемпионов против "Наполи".