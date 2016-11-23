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Напад на вболівальників "Динамо" можливо був провокацією - міністр

Київ • УНН

 • 7752 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов  не виключив, що напад на вболівальників "Динамо" є провокацією. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Напад на вболівальників "Динамо" можливо був провокацією - міністр

Міністр повідомив, що ситуація з нападом на вболівальників київського "Динамо" знаходиться на контролі українського диппредставництва.

"Щойно мав телефонну розмову з послом України в Італії Євгеном Перелигіним. Ситуація знаходиться на контролі нашого диппредставництва. До лікарні з незначним пораненням потрапив один український вболівальник. У лікарні нашого співгромадянина також відвідали представники посольства України. Після надання медичної допомоги, він повернеться на трибуни вболівати за рідну київську команду", - повідомив міністр.

Крім того, І.Жданов не виключив, що напад на українських вболівальників був провокацією.

"Не виключено, що напад невідомих осіб на наших вболівальників — є провокацією. Поліція проводить розслідування", - додав І.Жданов.

Нагадаємо, в Неаполі ножем поранили двох вболівальників київського “Динамо”, які приїхали на матч Ліги Чемпіонів проти “Наполі”.

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