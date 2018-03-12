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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34871 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50694 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54261 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101186 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91608 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103571 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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9 марта, 09:44 • 133850 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Нападение на посольство Ирана в Австрии: мужчина с ножом набросился на охрану

Нападение на посольство Ирана в Австрии: мужчина с ножом набросился на охрану

Киев  •  УНН

 • 7390 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Вене мужчина, вооруженный ножом, напал на охрану резиденции посла Ирана. Об этом УНН сообщает с ссылкой на YahooNews.

26-летний австриец был застрелен у резиденции посла Ирана, после того как набросился с ножом на солдат охранявших здание.

Нападение произошло около полуночи по местному времени. Мужчина успел ранить одного из охранников в плечо, прежде чем те использовали против него перцовый спрей. Когда же нападающий не остановился, солдаты начали стрелять. Всего было произведено четыре выстрела. От полученных ран нападавший скончался на месте.

По словам полиции, мотив нападения еще неизвестен.
Охрана всех дипломатических миссий в Вене усиливается.

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