Нападение на посольство Ирана в Австрии: мужчина с ножом набросился на охрану
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Вене мужчина, вооруженный ножом, напал на охрану резиденции посла Ирана. Об этом УНН сообщает с ссылкой на YahooNews.
26-летний австриец был застрелен у резиденции посла Ирана, после того как набросился с ножом на солдат охранявших здание.
Нападение произошло около полуночи по местному времени. Мужчина успел ранить одного из охранников в плечо, прежде чем те использовали против него перцовый спрей. Когда же нападающий не остановился, солдаты начали стрелять. Всего было произведено четыре выстрела. От полученных ран нападавший скончался на месте.
По словам полиции, мотив нападения еще неизвестен.
Охрана всех дипломатических миссий в Вене усиливается.
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