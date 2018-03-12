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Напад на посольство Ірану в Австрії: чоловік з ножем накинувся на охорону

Напад на посольство Ірану в Австрії: чоловік з ножем накинувся на охорону

Київ • УНН

 • 7391 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. У Відні чоловік, озброєний ножем, напав на охорону резиденції посла Ірану. Про це УНН повідомляє з посиланням на YahooNews.

26-річний австрієць був застрелений біля резиденції посла Ірану, після того як накинувся з ножем на солдатів які охороняли будівлю.

Напад стався близько півночі за місцевим часом. Чоловік встиг поранити одного з охоронців в плече, перш ніж ті використали проти нього перцевий спрей. Коли ж нападник не зупинився, солдати почали стріляти. Всього було здійснено чотири постріли. Від отриманих ран нападник помер на місці.

За словами поліції, мотив нападу ще невідомий. Охорона всіх дипломатичних місій в Відні посилюється.

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