Нападение на прохожих возле Парижа: "ИГ" взяла ответственность за атаку

По информации местных правоохранителей, третий человек, на которого было совершено нападение, находится в тяжелом состоянии.



Нападавший был "нейтрализован" полицией, отмечает издание, не раскрывая, впрочем никаких деталей.



Напомним, в четверг в городе Трапп мужчина с ножом напал на прохожих. В городе Трапп проживает около 30 000 человек. Он расположен в около 30 километрах от Парижа.



Как сообщал УНН, в Бельгии мужчина с ножом напал на посетителей ресторана, есть погибшие.



