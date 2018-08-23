Нападение на прохожих возле Парижа: "ИГ" взяла ответственность за атаку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Террористическая группировка "Исламское Государство" взяла на себя ответственность за атаку на прохожих возле Парижа, в результате которого погибли два человека, передает УНН со ссылкой на Haarez.
По информации местных правоохранителей, третий человек, на которого было совершено нападение, находится в тяжелом состоянии.
Нападавший был "нейтрализован" полицией, отмечает издание, не раскрывая, впрочем никаких деталей.
Напомним, в четверг в городе Трапп мужчина с ножом напал на прохожих. В городе Трапп проживает около 30 000 человек. Он расположен в около 30 километрах от Парижа.
Как сообщал УНН, в Бельгии мужчина с ножом напал на посетителей ресторана, есть погибшие.