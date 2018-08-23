Напад на перехожих поблизу Парижа: "ІД" взяла відповідальність за атаку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Терористичне угрупування "Ісламська Держава" взяло на себе відповідальність за атаку на перехожих поблизу Парижа, внаслідок якої загинуло двоє людей, передає УНН з посиланням на Haarez.
За інформацією місцевих правоохоронців, третя людина, на яку було скоєно напад, перебуває у важкому стані.
Нападник був "нейтралізований" поліцією, зазначає видання, не розкриваючи, втім жодних деталей.
Нагадаємо, у четвер в місті Трапп чоловік з ножем напав на перехожих. У місті Трапп проживає близько 30 тисяч осіб. Воно розташована за близько 30 кілометрів від Парижа.
Як повідомляв УНН, у Бельгії чоловік з ножем напав на відвідувачів ресторану, є загиблі.