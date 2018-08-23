Напад на перехожих поблизу Парижа: "ІД" взяла відповідальність за атаку

За інформацією місцевих правоохоронців, третя людина, на яку було скоєно напад, перебуває у важкому стані.



Нападник був "нейтралізований" поліцією, зазначає видання, не розкриваючи, втім жодних деталей.



Нагадаємо, у четвер в місті Трапп чоловік з ножем напав на перехожих. У місті Трапп проживає близько 30 тисяч осіб. Воно розташована за близько 30 кілометрів від Парижа.



Як повідомляв УНН, у Бельгії чоловік з ножем напав на відвідувачів ресторану, є загиблі.



