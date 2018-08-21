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Нападение на мэрию Харькова: агрессия стрелка не была связана с деятельностью власти

Киев • УНН

 • 8540 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Агрессия мужчины, который совершил нападение на здание горсовета Харькова не была связана с деятельностью городской власти или охранной структуры. Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Нападение на мэрию Харькова: агрессия стрелка не была связана с деятельностью власти

"Нам также стало известно, что незадолго до смерти потерпевшая жаловалась родственницам на агрессивное поведение своего мужа. Она ему пригрозила подать на развод, если он не перестанет злоупотреблять алкоголем и совершать ссоры. Уже установлено, что в ночь на 20 ноября подозреваемый под воздействием алкоголя и хронического стресса застрелил свою жену и с оружием отправился на прогулку по ночному городу. Весь путь он вел себя спокойно, никого из граждан не цеплял. Но у дверей городского совета он сорвался и начал стрелять из оружия. В результате погиб полицейской и тяжелые травмы получил охранник государственного учреждения. Кстати, версии, которые ранее рассматривало следствие, не подтвердились. Агрессия преступника была не связана с деятельностью городской власти или охранной структуры. Благодаря собранным вещественным доказательствам мы уже понимаем, почему он решился на такой страшный шаг. Его действия были спонтанные и непредсказуемые", - отметил Бех.

Следователи внесли сведения об умышленном убийстве женщины в Единый реестр досудебных расследований и начали досудебное расследование в уголовном производстве по правовой квалификацией содеянного преступления по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, жену нападавшего нашли мертвой с огнестрельными ранениями. По версии следствия, мужчина под воздействием алкогольных напитков застрелил женщину.

Как сообщал УНН, стрельба под мэрией Харькова произошла 20 августа около 00:37. Неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался. Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии.

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