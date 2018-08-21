Нападение на мэрию Харькова: агрессия стрелка не была связана с деятельностью власти
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Агрессия мужчины, который совершил нападение на здание горсовета Харькова не была связана с деятельностью городской власти или охранной структуры. Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
"Нам также стало известно, что незадолго до смерти потерпевшая жаловалась родственницам на агрессивное поведение своего мужа. Она ему пригрозила подать на развод, если он не перестанет злоупотреблять алкоголем и совершать ссоры. Уже установлено, что в ночь на 20 ноября подозреваемый под воздействием алкоголя и хронического стресса застрелил свою жену и с оружием отправился на прогулку по ночному городу. Весь путь он вел себя спокойно, никого из граждан не цеплял. Но у дверей городского совета он сорвался и начал стрелять из оружия. В результате погиб полицейской и тяжелые травмы получил охранник государственного учреждения. Кстати, версии, которые ранее рассматривало следствие, не подтвердились. Агрессия преступника была не связана с деятельностью городской власти или охранной структуры. Благодаря собранным вещественным доказательствам мы уже понимаем, почему он решился на такой страшный шаг. Его действия были спонтанные и непредсказуемые", - отметил Бех.
Следователи внесли сведения об умышленном убийстве женщины в Единый реестр досудебных расследований и начали досудебное расследование в уголовном производстве по правовой квалификацией содеянного преступления по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Напомним, жену нападавшего нашли мертвой с огнестрельными ранениями. По версии следствия, мужчина под воздействием алкогольных напитков застрелил женщину.
Как сообщал УНН, стрельба под мэрией Харькова произошла 20 августа около 00:37. Неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.
В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался. Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии.