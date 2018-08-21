Напад на мерію Харкова: агресія стрільця не була пов'язана з діяльністю влади
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Агресія чоловіка, який скоїв напад на будівлю міськради Харкова не була пов’язана із діяльністю міської влади або охоронної структури. Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех під час брифінгу, передає УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
"Нам також стало відомо, що незадовго до смерті потерпіла скаржилася родичкам на агресивну поведінку свого чоловіка. Вона йому пригрозила подати на розлучення, якщо він не перестане зловживати алкоголем та вчиняти сварки. Вже встановлено, що в ніч на 20 серпня підозрюваний під впливом алкоголю та хронічного стресу застрелив свою дружину та зі зброєю вирушив на прогулянку нічним містом. Весь шлях він поводився спокійно, нікого з громадян не чіпляв. Але біля дверей міської ради він зірвався та почав стріляти зі зброї. В результаті загинув поліцейській та тяжкі травми отримав охоронець державної установи. До речі, версії, які раніше розглядало слідство, не підтвердилися. Агресія злочинця була не пов’язана із діяльністю міської влади або охоронної структури. Завдяки зібраним речовим доказам ми вже розуміємо, чому він зважився на такий страшний крок. Його дії були спонтанні та непередбачувані", - зазначив Бех.
Слідчі внесли відомості про умисне вбивство жінки до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією учиненого злочину за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
Нагадаємо, дружину нападника знайшли мертвою з вогнепальними пораненнями. За версією слідства, чоловік під впливом алкогольних напоїв застрелив жінку.
Як повідомляв УНН, стрілянина під мерією Харкова сталася 20 серпня близько 00:37. Невстановлений чоловік відкрив стрілянину біля адміністративної будівлі Харківської міськради. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця.
У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер. Інший поранений - у стабільному тяжкому стані.