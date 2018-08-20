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Нападение на артистов в Мариуполе квалифицировали как хулиганство

Киев • УНН

 • 12066 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Полиция Мариуполя открыла уголовное производство по статье "хулиганство" по факту нападения группы неизвестных на артистов во время концерта. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

Нападение на артистов в Мариуполе квалифицировали как хулиганство

"По факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Санкция статьи - до 4 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что вчера, около 20.30, в помещение общественной организации, во время молодежного концерта, вошла группа неизвестных, которые распылили слезоточивый газ, избили присутствующих и повредили музыкальные инструменты.

Пострадавшие сообщили в полицию, что примерно 20 человек в медицинских масках ворвались в помещение, избили участников организации, а в отношении других применили слезоточивый газ.

На месте работала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили организаторов и посетителей мероприятия, собраны вещественные доказательства.

Количество пострадавших и степень повреждений уточняется. Медицинская помощь была оказана на месте. В госпитализации пострадавшие не нуждались.

Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

Напомним, на посетителей и артистов концерта, который проходил на арт-платформе "ТЮ" в Мариуполе, напали.

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