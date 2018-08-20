Напад на артистів у Маріуполі кваліфікували як хуліганство
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Поліція Маріуполя відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство" за фактом нападу групи невідомих на артистів під час концерту. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.
"За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Санкція статті – до 4 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що вчора, близько 20.30, в приміщення громадської організації, під час молодіжного концерту, увійшла група невідомих, які розпилили сльозогінний газ, побили присутніх та пошкодили музичні інструменти.
Потерпілі повідомили поліцію, що приблизно 20 людей у медичних масках увірвалися в приміщення, побили учасників організації, а відносно інших застосували сльозогінний газ.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські опитали організаторів та відвідувачів заходу, зібрані речові докази.
Кількість постраждалих та ступінь ушкоджень уточнюється. Медичну допомогу було надано на місці. Госпіталізації потерпілі не потребували.
Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до злочину.
Нагадаємо, на відвідувачів та артистів концерту, який проходив на арт-платформі “ТЮ” у Маріуполі, напали.