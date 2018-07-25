Нападения "Исламского государства" в Сирии унесли жизни уже 100 человек

"Количество погибших достигает 100 в результате нападений "Исламского государства" в Эс-Сувайде", - цитирует наблюдателей издание.

При этом отмечается, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Напомним, по сравнению с предыдущими данными, число погибших возросло вдвое.

При этом сегодня произошел еще один теракт - в Пакистане, - где ответственность также взяло на себя "Исламское государство". В результате теракта, организованного возле одного из избирательных участков в городе Кветта на юго-западе Пакистана, погиб 31 человек, еще 30 ранены.