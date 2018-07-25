Нападения "Исламского государства" в Сирии унесли жизни уже 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. По сообщению наблюдателей, количество погибших в результате нападений в провинции Эс-Сувайда на юге Сирии возросло до 100 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
"Количество погибших достигает 100 в результате нападений "Исламского государства" в Эс-Сувайде", - цитирует наблюдателей издание.
При этом отмечается, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
Напомним, по сравнению с предыдущими данными, число погибших возросло вдвое.
При этом сегодня произошел еще один теракт - в Пакистане, - где ответственность также взяло на себя "Исламское государство". В результате теракта, организованного возле одного из избирательных участков в городе Кветта на юго-западе Пакистана, погиб 31 человек, еще 30 ранены.