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Напади "Ісламської держави" у Сирії забрали життя вже 100 людей

Київ • УНН

 • 8256 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. За повідомленням спостерігачів, кількість загиблих внаслідок нападів у провінції Ес-Сувейда на півдні Сирії зросла до 100 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

Напади "Ісламської держави" у Сирії забрали життя вже 100 людей

"Кількість загиблих сягає 100 в результаті нападів "Ісламської держави" у Ес-Сувейді", - цитує спостерігачів видання.

При цьому зазначається, що відповідальність за атаку взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Нагадаємо, порівняно з попередніми даними, кількість загиблих зросла удвічі.

При цьому сьогодні стався ще один теракт - у Пакистані, - де відповідальність також взяла на себе "Ісламська держава". У результаті теракту, організованого біля однієї з виборчих дільниць у місті Кветта на південному заході Пакистану, загинула 31 людина, ще 30 поранені.

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