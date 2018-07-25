Напади "Ісламської держави" у Сирії забрали життя вже 100 людей

"Кількість загиблих сягає 100 в результаті нападів "Ісламської держави" у Ес-Сувейді", - цитує спостерігачів видання.

При цьому зазначається, що відповідальність за атаку взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Нагадаємо, порівняно з попередніми даними, кількість загиблих зросла удвічі.

При цьому сьогодні стався ще один теракт - у Пакистані, - де відповідальність також взяла на себе "Ісламська держава". У результаті теракту, організованого біля однієї з виборчих дільниць у місті Кветта на південному заході Пакистану, загинула 31 людина, ще 30 поранені.