Намерения рф и украинский сценарий на 24-й год: Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки
Киев • УНН
Президент Зеленский и глава Службы внешней разведки Украины обсудили возможные действия россии и украинский план до 2024 года, отметив необходимость проведения конкретных операций с четкими результатами.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал на Ставке руководителя Службы внешней разведки Украины. Речь шла о вероятных действиях рф и украинском сценарии на 2024-й год, передает УНН.
Был на Ставке и доклад руководителя Службы внешней разведки Украины относительно вероятных российских действий и международной ситуации в следующем году. Анализируем все возможные сценарии, и должен быть наш, украинский сценарий на 24-й год
По словам Президента, конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты - именно под такую конкретику должно быть рассчитано все, что необходимо нашему государству, нашим бригадам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский провел заседание Ставки: докладывали командующие с фронта и Главком
Намерения рф и украинский сценарий на 24-й год: Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки
Президент Зеленский и глава Службы внешней разведки Украины обсудили возможные действия россии и украинский план до 2024 года, отметив необходимость проведения конкретных операций с четкими результатами.
Переворот в Нигере: у родственников нет никакой информации о свергнутом президенте Нигера Мохамеде Базуме
Семья свергнутого президента Нигерии Мохаммеда Базума ничего не слышала от него с после попытки побега из военного заключения после переворота 26 июля. По сообщениям, военный режим задержал и обыскал его родственников на фоне нестабильной региональной безопасности и продолжающихся переговоров после того, как ЭКОВАС отклонила трехлетний переходный план хунты.
Зеленский провел заседание Ставки: докладывали командующие с фронта и Главком
Президент Украины Зеленский созвал совещание с командующими фронтов и начальником Генерального штаба, чтобы проанализировать ситуацию на всех фронтах, поблагодарить солдат и обсудить вопросы поставок боеприпасов и оружия накануне важных переговоров с партнерами.
Российскому националисту Дмитрию Демушкину запретили въезд в Грузию
Российскому националисту Дмитрию Демушкину было отказано во въезде в Грузию по непонятным причинам, о чем он сообщил в Telegram. Министерство внутренних дел Грузии подтвердило, что его не задерживали, а просто не пустили.
Зрители вернутся на стадионы: в Украине разработают порядок безопасного допуска
Украинское правительство работает над планом безопасного возвращения болельщиков на стадионы, сосредотачивая внимание как на финансовых выгодах, так и на необходимой безопасности зрителей и спортсменов.
Прощаем все долги за нашу украинскую воду: хакеры взломали "Водоканал" Севастополя
Украинская хакерская группа Hdr0 атаковала электронную систему "Севастопольского водоканала", обнулив долги для клиентов домена ua и увеличив долги для домена ru, а также удалив их базу данных.
В течение суток россияне четыре раза обстреливали Днепропетровскую область
Никопольский район был обстрелян российскими войсками четыре раза, жертв нет, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы: что известно
О взрыве в оккупированном Бердянске сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, взрыв был слышен в нескольких районах города.
На Херсонщине после ночных обстрелов из-под завалов дома достали тело погибшего
После ночного обстрела в пригороде Херсона сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли мертвым мужчину в его доме на фоне широкомасштабных российских атак в регионе, в результате которых погибли 3 и были ранены 8 человек.
Украинские водители на ПП "Краковец-Корчова" приостановили голодовку после переговоров с польскими забастовщиками
Украинские дальнобойщики прекратили голодовку на пункте пропуска Краковец-Корчова после того, как договорились с польскими забастовщиками о пропуске 7 грузовиков в час, с приоритетом для гуманитарных и военных грузов. Они могут возобновить забастовку, если соглашение будет нарушено до 3 декабря.