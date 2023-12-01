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Намерения рф и украинский сценарий на 24-й год: Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 17:57  •  18396 просмотра

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Президент Зеленский и глава Службы внешней разведки Украины обсудили возможные действия россии и украинский план до 2024 года, отметив необходимость проведения конкретных операций с четкими результатами.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал на Ставке руководителя Службы внешней разведки Украины. Речь шла о вероятных действиях рф и украинском сценарии на 2024-й год, передает УНН.

Был на Ставке и доклад руководителя Службы внешней разведки Украины относительно вероятных российских действий и международной ситуации в следующем году. Анализируем все возможные сценарии, и должен быть наш, украинский сценарий на 24-й год 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты - именно под такую конкретику должно быть рассчитано все, что необходимо нашему государству, нашим бригадам.  

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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