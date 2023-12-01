Намерения рф и украинский сценарий на 24-й год: Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки

Украинские водители на ПП "Краковец-Корчова" приостановили голодовку после переговоров с польскими забастовщиками

Украинские дальнобойщики прекратили голодовку на пункте пропуска Краковец-Корчова после того, как договорились с польскими забастовщиками о пропуске 7 грузовиков в час, с приоритетом для гуманитарных и военных грузов. Они могут возобновить забастовку, если соглашение будет нарушено до 3 декабря.