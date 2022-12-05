Пытаются предотвратить массовый отток компаний: путин продлили ограничения для иностранных бизнесменов

Детали

По сообщениям росСМИ, указ, принятый путиным в августе, был продлен на один год в понедельник и заканчивается 31 декабря 2023 года.

Контекст

После войны, развязанной россией против Украины, Запад ввел санкции против Москвы. Из-за роста рисков многие компании и предприниматели пытаются сократить свой бизнес с россией.

Однако несколько месяцев назад российское правительство запретило продажу акций в стратегически важных секторах, таких как добыча сырья или финансовый сектор.

Такие продажи возможны только с разрешения правительства. Регламент распространяется на предпринимателей из «недружественных стран», то есть государств, которые ввели санкции против россии. Этим постановлением кремль хочет предотвратить массовый отток западных компаний.

В то же время государство благословляло такие соглашения, когда иностранные компании передавали свои заводы государственным российским игрокам значительно ниже рыночной цены.

К примеру, автопроизводители Renault и Nissan продали свои производственные мощности в россии по символической цене в 1 рубль (0,016 доллара США).