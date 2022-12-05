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Намагаються запобігти масовому відтоку компаній: путін продовжив обмеження для іноземних бізнесменів

Намагаються запобігти масовому відтоку компаній: путін продовжив обмеження для іноземних бізнесменів

Київ • УНН

 • 1139611 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Західні підприємці в росії, як і раніше, потребують спеціального дозволу уряду для продажу своїх акцій у великих компаніях. Насамперед це стосується банківського та енергетичного секторів, передає УНН.

Деталі

За повідомленнями росЗМІ, указ, ухвалений путіним у серпні, був продовжений на один рік у понеділок і спливає 31 грудня 2023 року.

Контекст

Після війни, розв'язаної росією проти України, Захід запровадив санкції проти Москви. Через зростання ризиків багато компаній і підприємців намагаються скоротити свій бізнес з росією.

Проте кілька місяців тому російський уряд заборонив продаж акцій у стратегічно важливих секторах, таких як видобуток сировини чи фінансовий сектор.

Такі продажі можливі лише з дозволу уряду. Регламент поширюється на підприємців із «недружніх країн», тобто держав, які запровадили санкції проти росії. Цією постановою кремль хоче запобігти масовому відтоку західних компаній.

Водночас держава благословляла такі угоди, коли іноземні компанії передавали свої заводи державним російським гравцям значно нижче за ринкову ціну.

Наприклад, автовиробники Renault та Nissan продали свої виробничі потужності в росії за символічну ціну в 1 рубль (0,016 долара США).

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