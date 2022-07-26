Пытался разбирать оружие: в Киевской области от взрыва погиб 16-летний парень

Детали

По данным ГСЧС, сегодня после 16:00 от работников скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в с. Королевка произошел взрыв.

По прибытию на место происшествия установлено, что во время разборки на частном подворье предмета похожего на военное оружие произошел взрыв, в результате чего погиб парень 2006 года рождения.

На месте происшествия работают спасатели, работники Национальной полиции и скорой помощи.

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