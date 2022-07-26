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Намагався розбірати зброю: на Київщині від вибуху загинув 16-річний хлопець

Намагався розбірати зброю: на Київщині від вибуху загинув 16-річний хлопець

Київ • УНН

 • 126740 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. У Київській області від вибуху загинув 16-річний хлопець, який намагався розібрати зброю, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними ДСНС, сьогодні після 16:00 від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в с. Королівка стався вибух.

По прибуттю на місце події встановлено, що під час розбирання на приватному подвір'ї предмету схожого на військову зброю стався вибух, внаслідок чого загинув хлопець 2006 року народження.

На місці події працюють рятувальники, працівники Національної поліції та швидкої допомоги.

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