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Пытался перебросить через забор несколько мешков навоза: в Киеве у посольства Беларуси задержали активиста Петра Маркелова

Киев • УНН

 • 14005 просмотра

КИЕВ. 22 трвня. УНН. В Киеве задержали белорусского активиста Петра Маркелова, который пытался перебросить на территорию посольства Беларуси несколько мешков навоза, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Пытался перебросить через забор несколько мешков навоза: в Киеве у посольства Беларуси задержали активиста Петра Маркелова

Детали

Белорусский активист пытался перебросить несколько мешков навоза через забор на территорию посольства. Акция была направлена на то, чтобы привлечь внимание к событиям в Беларуси, особенно к загадочной смерти Витольда Ашурка.

Во время задержания Петр Маркелов кричал, что этой акцией он хочет привлечь внимание к событиям в Беларуси и к факту смерти политзаключенного в тюрьме.

Издание отмечает, что "сотрудники Национальной гвардии жестоко задержали активиста, повалили его на землю и надели наручники. Один из гвардейцев неоднократно кричал на Маркелова, что его депортируют за нарушение общественного порядка".

"В Беларуси улице Акрестина прошло 50 000 граждан. Это против посольства и белорусских властей, а не против Украины", - попытался объяснить белорусский активист.

Контекст

В Беларуси в колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок.

Белорусский политзаключенный умер в колонии в Шклове. По словам родственников, причиной стала остановка сердца, однако информируют, что от Ашурка не было писем в течение последних двух недель.

Умершему было 50 лет.

Добавим

18 января в Лидском районном суде на закрытом заседании Ашурка приговорили к 5 годам колонии общего режима. Он был членом Партии БНФ, координатором движения “За свободу”.

Как сообщал УНН, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоены разгромом белорусскими властями одного из самых популярных в стране независимых новостных порталов TUT.BY. События вокруг этого онлайн-СМИ “еще раз подчеркивают тревожную ситуацию со свободой СМИ, доступ к информации и безопасностью журналистов” в Беларуси, заявила во вторник, 18 мая, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро.

В свою очередь, США резко осудили давление властей Беларуси на один из самых популярных в республике независимых новостных порталов TUT.BY. Обыски в офисах TUT.BY и домах его сотрудников прошли “под надуманным предлогом расследования налогового мошенничества”, говорится в заявлении на сайте посольства США в Беларуси, опубликованном во вторник, 18 мая.

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