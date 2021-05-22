Пытался перебросить через забор несколько мешков навоза: в Киеве у посольства Беларуси задержали активиста Петра Маркелова
Киев • УНН
КИЕВ. 22 трвня. УНН. В Киеве задержали белорусского активиста Петра Маркелова, который пытался перебросить на территорию посольства Беларуси несколько мешков навоза, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Детали
Белорусский активист пытался перебросить несколько мешков навоза через забор на территорию посольства. Акция была направлена на то, чтобы привлечь внимание к событиям в Беларуси, особенно к загадочной смерти Витольда Ашурка.
Во время задержания Петр Маркелов кричал, что этой акцией он хочет привлечь внимание к событиям в Беларуси и к факту смерти политзаключенного в тюрьме.
Издание отмечает, что "сотрудники Национальной гвардии жестоко задержали активиста, повалили его на землю и надели наручники. Один из гвардейцев неоднократно кричал на Маркелова, что его депортируют за нарушение общественного порядка".
"В Беларуси улице Акрестина прошло 50 000 граждан. Это против посольства и белорусских властей, а не против Украины", - попытался объяснить белорусский активист.
Контекст
В Беларуси в колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок.
Белорусский политзаключенный умер в колонии в Шклове. По словам родственников, причиной стала остановка сердца, однако информируют, что от Ашурка не было писем в течение последних двух недель.
Умершему было 50 лет.
Добавим
18 января в Лидском районном суде на закрытом заседании Ашурка приговорили к 5 годам колонии общего режима. Он был членом Партии БНФ, координатором движения “За свободу”.
Как сообщал УНН, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоены разгромом белорусскими властями одного из самых популярных в стране независимых новостных порталов TUT.BY. События вокруг этого онлайн-СМИ “еще раз подчеркивают тревожную ситуацию со свободой СМИ, доступ к информации и безопасностью журналистов” в Беларуси, заявила во вторник, 18 мая, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро.
В свою очередь, США резко осудили давление властей Беларуси на один из самых популярных в республике независимых новостных порталов TUT.BY. Обыски в офисах TUT.BY и домах его сотрудников прошли “под надуманным предлогом расследования налогового мошенничества”, говорится в заявлении на сайте посольства США в Беларуси, опубликованном во вторник, 18 мая.