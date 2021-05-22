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The Guardian

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Намагався перекинути через огорожу кілька мішків гною: у Києві біля посольства Білорусі затримали активіста Петра Маркелова

Київ • УНН

 • 14005 перегляди

КИЇВ. 22 трвня. УНН. У Києві затримали білоруського активіста Петра Маркелова, який намагався перекинути на території посольства Білорусі кілька мішків гною, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Намагався перекинути через огорожу кілька мішків гною: у Києві біля посольства Білорусі затримали активіста Петра Маркелова

Деталі

Білоруський активіст намагався перекинути кілька мішків гною через огорожу на територію посольства. Акція була спрямована на те, щоб привернути увагу до подій в Білорусі, особливо до загадкової смерті Вітольда Ашурка.

Під час затримання Петро Маркелов кричав, що цією акцією він хоче привернути увагу до подій у Білорусі та до факту смерті політв’язня у в’язниці.

Видання відзначає, що “співробітники Національної гвардії жорстоко затримали активіста, повалили його на землю та надягли наручники. Один з гвардійців неодноразово кричав на Маркелова, що його депортують за порушення громадського порядку”.

“У Білорусі вулицею Акрестіна пройшло 50 000 громадян. Це проти посольства та білоруської влади, а не проти України”, — спробував пояснити білоруський активіст.

Контекст

У Білорусі в колонії помер політв’язень Вітольд Ашурок.

Білоруський політв’язень помер в колонії в Шклові. За словами родичів, причиною стала зупинка серця, проте інформують, що від Ашурка не було листів протягом останніх двох тижнів.

Померлому було 50 років.

Додамо

18 січня в Лідському районному суді на закритому засіданні Ашурка засудили до 5 років колонії загального режиму. Він був членом Партії БНФ, координатором руху “За свободу”.

Як повідомляв УНН, в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) стурбовані розгромом білоруською владою одного з найпопулярніших в країні незалежних новинних порталів TUT.BY. Події навколо цього онлайн-ЗМІ “ще раз підкреслюють тривожну ситуацію зі свободою ЗМІ, доступом до інформації та безпекою журналістів” в Білорусі, заявила у вівторок, 18 травня, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро.

Своєю чергою, США різко засудили тиск влади Білорусі на один з найпопулярніших в республіці незалежних новинних порталів TUT.BY. Обшуки в офісах TUT.BY і будинках його співробітників пройшли “під надуманим приводом розслідування податкового шахрайства”, йдеться в заяві на сайті посольства США в Білорусі, опублікованому у вівторок, 18 травня.

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