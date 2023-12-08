Налипание мокрого снега и гололед: Украину ждет три дня непогоды
Киев • УНН
Украина готовится к трем дням непогоды с мокрым снегом, опасным гололедом и перепадами температур, в частности, снегом и гололедом, что усложнит движение транспорта. В восточных регионах также возможны сильные порывы ветра.
В Украине ожидается три дня непогоды - налипание мокрого снега, гололед и снижение температуры, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в северных, Винницкой и Харьковской областях снег, в большинстве центральных, восточных и южных областей снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед; в западных областях без существенных осадков, на Закарпатье и Прикарпатье туман, на востоке и юго-востоке страны местами порывы ветра 15-20 м/с.
В субботу на Левобережье, в воскресенье на востоке страны снег, местами с дождем, на остальной территории без существенных осадков. Температура в северных и западных областях ночью 4-10° мороза, днем 1-7° мороза, в центральных и восточных областях ночью и днем 0-6° мороза, на юге страны 0-5° тепла, добавили в Укргидрометцентре.
На дорогах большинства областей местами гололедица.
Налипание мокрого снега и гололед: Украину ждет три дня непогоды
Украина готовится к трем дням непогоды с мокрым снегом, опасным гололедом и перепадами температур, в частности, снегом и гололедом, что усложнит движение транспорта. В восточных регионах также возможны сильные порывы ветра.
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