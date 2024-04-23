Наличности в обращении с начала года стало на 16 млрд грн больше: НБУ объяснило, почему

На начало апреля этого года в наличном обращении Украины было 780,3 млрд гривен, что на 16 млрд гривен больше по сравнению с началом года. Рост объема наличных связывают с сезонными факторами, свидетельствуют данные НБУ, пишет УНН.

Детали

Как указали в НБУ, на 1 апреля 2024 года в наличном обращении Украины было 780,3 млрд гривен, что на 16 млрд гривен, или 2,1%, больше, чем в начале года (764,4 млрд грн на 01.01.2024).

Увеличение объема наличности в обращении объяснили сезонными факторами. Традиционно, в первом квартале года кроме умеренного роста, также происходит изъятие наличности, которая была введена в обращение в предыдущие периоды, сообщили в Нацбанке.

НБУ поделился статистикой наличного обращения на 1 апреля 2024 года, где оказалось, что в обращении сейчас находится 2,7 млрд банкнот на общую сумму 773,2 млрд гривен, а также 14,6 млрд обычных и неинвестиционных монет на сумму 7 млрд гривен.

На каждого жителя Украины приходилось 66 банкнот и 179 разменных и оборотных монет, что незначительно больше, чем на 1 января 2024 года, когда насчитывалось 66 банкнот и 177 монет.

Наиболее распространены в наличном обращении банкноты номиналом 500 гривен и монеты номиналом 10 копеек, которые составляют соответственно 28,3% и 28,1% от общего количества. Наименее распространены банкноты номиналом 50 гривен и монеты номиналом 10 гривен, составляют 4,6% и 1,5% от общего количества.

За первый квартал 2024 года больше всего выросло количество банкнот номиналом 1 000 гривен и монет номиналом 10 гривен, каждый из которых увеличился почти на 10%.

Напомним

Объем кассовых оборотов банков в Украине увеличился в 2023 году: поступления и выдачи наличных в банках выросли на 13,6% и 11,5% соответственно благодаря восстановлению экономики.