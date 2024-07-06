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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Накануне Пасхи отдал приказ о смертоносном обстреле Одессы: генерал-лейтенанту армии рф Кобылашу сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 12:15  •  10396 просмотра

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23 апреля 2022 года в результате российского ракетного удара по приказу генерал-лейтенанта Кобылаша в Одессе погибли 8 гражданских лиц, в том числе 3-месячный ребенок и беременная женщина, а еще 11 получили ранения.

В результате преступных действий командующего дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил россии, который к тому же является уроженцем Одессы, в его родном городе были убиты восемь человек, среди которых трехмесячный ребенок и беременная женщина, и ранены еще одиннадцать человек. Военному преступнику инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством. Ему грозит пожизненное лишение свободы, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Правоохранители установили, что 23 апреля 2022 года, накануне Пасхи, именно по приказу Кобылаша группой самолетов стратегической авиации вооруженных сил рф были осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 в направлении города Одесса. Одна из них попала в 16-этажный многоквартирный жилой дом в Киевском районе. В результате этого погибли восемь гражданских людей, среди которых маленькая девочка, ее мать и бабушка, а также беременная женщина, были ранены одиннадцать горожан, уничтожено и повреждено много квартир в доме, бизнес-центр, автомобили.

В то же время другая крылатая ракета попала по кладбищу, в результате чего была ранена одна женщина, а также уничтожены и повреждены могилы.

Российскому военному сообщили о подозрении за изнасилование жительницы Харьковщины во время оккупации20 июня 2024, 12:55 • 15506 просмотров

На место происшествия прибыли полицейские вместе с другими оперативными службами для проведения спасательно-поисковой операции, оказания помощи пострадавшим, устранения последствий страшной трагедии, документирования военного преступления.

Более 40 часов следователи работали на месте происшествия - осмотрели 61 объект, тела всех погибших, изъяли их биологические образцы и их родственников, допросили 96 потерпевших и 20 свидетелей. Для получения доказательной базы военного преступления также провели ряд судебно-медицинских, молекулярно-генетических, взрыво-технических, строительно-технических и военных экспертиз.

Добавим

На основании собранных доказательств командующему дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил российской федерации генерал-лейтенанту Кобылашу следователи заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, а именно в отдаче приказа о совершении действий, направленных на нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, соединенных с умышленным убийством, совершенных по предварительному сговору группой лиц. За это преступление ему грозит пожизненное лишение свободы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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