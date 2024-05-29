Накануне окончания учебного года во всех школах Украины проводят "уроки устойчивости"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
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Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
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Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  96220 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103184 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101852 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  124961 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120095 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118429 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Эксклюзив

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28 мая 2024, 07:13  •  181047 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  179852 просмотра

Накануне окончания учебного года во всех школах Украины проводят "уроки устойчивости"

Министерство образования и науки разработало рекомендации по проведению "уроков устойчивости", посвященных психическому здоровью, для учащихся 7-11 классов и учащихся профессиональных учебных заведений, призванные помочь им распознавать эмоции и освоить упражнения по психологической самопомощи.

Общество •   •  5838 просмотра
Накануне окончания учебного года во всех школах Украины проводят "уроки устойчивости"

В институте Шалимова рассказали о правах доноров

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова сообщили, что количество операций по пересадке органов от живых доноров в Украине сокращается и сейчас составляет менее 40% от всех операций по пересадке, поскольку активно внедряется и популяризируется механизм посмертного донорства.

Общество •   •  5160 просмотра
В институте Шалимова рассказали о правах доноров

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Участие Байдена в Саммите мира в Швейцарии остается неопределенным, поскольку США не подтвердили его присутствие, возможно, из соображений безопасности. Его присутствие или представительство на высоком уровне со стороны США имеет решающее значение для демонстрации поддержки Западом мирной инициативы Украины.

политика •   •  34109 просмотра
Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

"Дипломатия панд" возвращается: Китай отправляет двух медведей в Вашингтон

Пекин отправит новую пару гигантских панд по имени Бао Ли и Цин Бао в Вашингтонский национальный зоопарк в США в рамках 10-летнего соглашения, которое ознаменует новую эру "дипломатии панд" между двумя сверхдержавами.

Новости Мира •   •  7217 просмотра
"Дипломатия панд" возвращается: Китай отправляет двух медведей в Вашингтон

Литва передаст Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО

Литва одобрила выделение 13,5 миллионов евро на приобретение радаров воздушного наблюдения для Украины в рамках возглавляемой Германией коалиции по укреплению потенциала противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  10256 просмотра
Литва передаст Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО

Репарационный заем: в НБУ рассказали о новаторском финансовом инструменте

Глава Национального банка Украины предложил инновационный механизм "репарационного кредита", при котором Украина будет получать долгосрочные займы от партнеров с обеспечением в виде требований Украины о возмещении ущерба от россии и гарантий из замороженных российских резервов, которые будут использоваться в случае отказа россии выплачивать репарации.

Экономика •   •  9209 просмотра
Репарационный заем: в НБУ рассказали о новаторском финансовом инструменте

Враг обстреливает в донецкие громады в полном объеме, гуманитарную помощь доставлять сложно-Филашкин

Из-за усиления российских обстрелов дополнительные населенные пункты в Донецкой области требуют принудительной эвакуации, поскольку противник ведет массированный обстрел населенных пунктов и затрудняет доставку гуманитарной помощи.

Общество •   •  9264 просмотра
Враг обстреливает в донецкие громады в полном объеме, гуманитарную помощь доставлять сложно-Филашкин

В Украине испытали роботизированную технику для спасения людей с поля боя

Министерство обороны Украины совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и Генштабом ВСУ протестировали роботизированное оборудование украинских производителей для медицинской эвакуации с поля боя.

Война •   •  8158 просмотра
В Украине испытали роботизированную технику для спасения людей с поля боя

В ЕС надеются согласовать переговорные рамки для Украины и Молдовы на следующей неделе - Euractiv

Государства-члены ЕС намерены согласовать переговорные рамки для начала переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой в первую неделю июня, хотя Венгрия по-прежнему выдвигает возражения по некоторым вопросам.

политика •   •  7614 просмотра
В ЕС надеются согласовать переговорные рамки для Украины и Молдовы на следующей неделе - Euractiv

Лубинец отреагировал на пытки заключенных в одной из колоний на Полтавщине

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил команду Национального превентивного механизма в исправительную колонию в Полтавской области после получения информации о пытках и издевательствах над заключенными там.

Общество •   •  7783 просмотра
Лубинец отреагировал на пытки заключенных в одной из колоний на Полтавщине