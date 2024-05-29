Накануне окончания учебного года во всех школах Украины проводят "уроки устойчивости"

При поддержке МОН разработаны рекомендации для проведения уроков по ментальному здоровью — "уроков устойчивости" -в учреждениях общего среднего (7-11 классы) и профессионального (профессионально-технического) образования. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства образования и науки.

Детали

Это серия из пяти тематических уроков, которые проводятся ежедневно в течение учебной недели и призваны помочь учащимся распознать свои эмоции, а также объяснить, что подросткам стоит делать, если они не могут справиться с ними самостоятельно. Во время уроков также ученики будут осваивать упражнения и практики психологической самопомощи - пояснили в МОН.

Отмечается, что уроки будут сосредоточены вокруг комикса для подростков "Дэн и Рора против корпорации С". в МОН ожидают, что благодаря этому узнают об упражнениях, которые помогут им беспокоиться о своем ментальном здоровье

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В свою очередь педагоги получают инструменты помощи для психической стабилизации детей, которые можно использовать в дальнейшей работе. Уроки могут проводиться классными руководителями или другими педагогическими работниками (по желанию) и практическими психологами / социальными педагогами - добавили в Минобразования.

Дополнение

В ведомстве добавили, что "уроки устойчивости" проводят в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья " Ты как?", инициированная первой леди Еленой Зеленской, при поддержке Министерства образования и науки Украины, в рамках "месяца осведомленности о ментальном здоровье", который отмечается в мае.

Напомним

Министерство образования и науки утвердило сокращенные образовательные программы по украинскому языку, литературе, истории и географии для учащихся за рубежом и на оккупированных территориях, которые пропустили школу из-за войны.