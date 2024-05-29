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Напередодні закінчення навчального року у всіх школах України проводять "уроки стійкості"

Напередодні закінчення навчального року у всіх школах України проводять "уроки стійкості"

Київ • УНН

 • 17026 перегляди

Міністерство освіти і науки розробило рекомендації щодо проведення "уроків стійкості", присвячених психічному здоров'ю, для учнів 7-11 класів та учнів професійних навчальних закладів, покликані допомогти їм розпізнавати емоції та освоїти вправи з психологічної самодопомоги.

За підтримки МОН розроблено рекомендації для проведення уроків з ментального здоров’я — "уроків стійкості" — у закладах загальної середньої (7–11 класи) та професійної (професійно-технічної) освіти. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міністерства освіти та науки.

Деталі 

Це серія з п’яти тематичних уроків, які проводяться щодня протягом навчального тижня і мають на меті допомогти учням розпізнавати свої емоції, а також пояснити, що варто підліткам робити, якщо вони не можуть з ними впоратися самостійно. Під час уроків також учні будуть опановувати вправи та практики психологічної самодопомоги

- пояснили в МОН.

Зазначається, що уроки будуть зосереджені навколо комікса для підлітків "Ден і Рора проти корпорації С".  У МОН очікують, що завдяки цьому дізнаються про вправи, які допоможуть їм турбуватися про своє ментальне здоров'я

Міносвіти шукає тренерів для вчителів, які викладатимуть "Захист України" в школах за новою програмою23.05.24, 17:12 • 13172 перегляди

Своєю чергою освітяни отримують інструменти допомоги для психічної стабілізації дітей, які можна використовувати в подальшій роботі. Уроки можуть бути проведені класними керівниками або іншими педагогічними працівниками (за бажанням) та практичними психологами / соціальними педагогами

- додали в Міносвіти. 

Доповнення 

У відомстві додали, що "уроки стійкості" проводять в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", що ініційована першою леді Оленою Зеленською, за підтримки Міністерства освіти і науки України, у межах "Місяця обізнаності про ментальне здоров’я", що відзначається в травні.

Нагадаємо

Міністерство освіти і науки затвердило скорочені освітні програми з української мови, літератури, історії та географії для учнів за кордоном та на окупованих територіях, які пропустили школу через війну.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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