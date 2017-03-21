Наблюдательный совет общественного вещания объявил кандидатов на должность главы правления

"Мы имеем 8 претендентов на участие в конкурсе. Это Зураб Аласания, Роман Выбрановский, Юрий Дараган, Александр Зырин, Александр Зорка, Александр Коваленко, Олег Наливайко, Марек Сиерант", - сказала Татьяна Лебедева.

Она также сообщила, что у большинства тех, кто подал документы, все с ними в порядке. Члены Наблюдательного совета после рассмотрения документов на соответствие условиям конкурса проголосовали отдельно за каждого кандидата, в том числе гражданина Польши Марека Сиеранта, который уже длительное время работает в Украине и имеет вид на жительство в Украине.

"Все 8 претендентов, подавших документы, сегодня допущены к участию в этом конкурсе. И нам предстоит выслушать их стратегии и принять решение, кто из них самый достойный кандидат на эту должность", - отметила Т.Лебедева.

Также, секретарь Наблюдательного совета Вадим Миськый предложил сделать голосование открытым из-за попыток оказать давление на членов совета политическими силами. Однако большинство членов Наблюдательного совета проголосовали против открытого голосования.

Кроме того, на заседании сообщили, что следующее очередное заседание, на котором будет рассматриваться конкурс на вакантную должность главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины, состоится 10 апреля 2017 года.

Напомним, 28 декабря 2016 г. Кабинет министров Украины принял устав общественного вещания.