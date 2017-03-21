Наглядова рада суспільного мовлення оголосила кандидатів на посаду голови правління
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Наглядова рада суспільного мовлення оголосила офіційний список, який складається з восьми кандидатів на посаду голови Національної суспільної телерадіокомпанії України. Про це повідомила голова Наглядової Ради ПАТ "НСТУ" Тетяна Лебедєва за результатами відкритого голосування на сьогоднішньому засіданні, передає УНН.
"Ми маємо 8 претендентів на участь у конкурсі. Це Зураб Аласанія, Роман Вибрановський, Юрій Дараган, Олександр Зирін, Олександр Зорка, Олександр Коваленко, Олег Наливайко, Марек Сіерант", - сказала Тетяна Лебедєва.
Вона також повідомила, що у більшості тих, хто подав документи, все з ними гаразд. Члени Наглядової ради після розгляду документів на відповідність до умов конкурсу проголосували окремо за кожного кандидата, зокрема й громадянина Польщі Марека Сіеранта, який уже тривалий час працює в Україні і має посвідку на постійне проживання в Україні.
"Усі 8 претендентів, що подали документи, сьогодні допущені до участі у цьому конкурсі. І нам належить вислухати їх стратегії і прийняти рішення, хто з них найдостойніший кандидат на цю посаду", - зазначила Т.Лебедєва.
Також, секретар Наглядової ради Вадим Міський запропонував зробити голосування відкритим через спроби чинити тиск на членів ради політичними силами. Однак більшість членів Наглядової ради проголосували проти відкритого голосування.
Крім того, на засідання повідомили, що наступне чергове засідання, на якому буде розглядатись конкурс на вакантну на посаду голови Національної суспільної телерадіокомпанії України, відбудеться 10 квітня 2017 року.
Нагадаємо, 28 грудня 2016 року Кабінет міністрів України ухвалив статут суспільного мовлення.