Нефтесервисный гигант Baker Hughes продает свой бизнес в рф: что известно

Цитата

«Соглашение следует из ранее объявленного Компанией приостановления новых инвестиций для деятельности в россии и обязательства соблюдать действующие законы и санкции», - говорится в сообщении.

Детали

Известно, что компания подписала соглашение о продаже своего бизнеса Oilfield Services в России ("OFS Russia").

Как отмечается, новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, включая независимый бренд, и возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства OFS russia.

Ожидается, что закрытие сделки, сумма которой не разглашается, ожидается во второй половине 2022 года. Компания стремится поддерживать своих сотрудников в течение этого процесса и обеспечивать упорядоченный переход для своих клиентов и соответствующих сторон.

Справка

Baker Hughes – это энергетическая технологическая компания, предоставляющая решения для энергетических и промышленных клиентов во всем мире. Наши инновационные технологии и услуги, основанные на столетнем опыте и ведении бизнеса более чем в 120 странах, продвигают энергию вперед, делая ее более безопасной, чистой и эффективной для людей и планеты.

Дополнение

Рынок россии полностью покинули около 70 технологических компаний, 69 международных компаний – частично. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины, добавив, что официально обращались более чем к 540 компаниям.