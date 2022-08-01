Нефтесервисный гигант Baker Hughes продает свой бизнес в рф: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Американский нефтесервисный гигант Baker Hughes продает свой бизнес в россии. Об этом говорится в пресс-релизе компании, информирует УНН.
Цитата
«Соглашение следует из ранее объявленного Компанией приостановления новых инвестиций для деятельности в россии и обязательства соблюдать действующие законы и санкции», - говорится в сообщении.
Детали
Известно, что компания подписала соглашение о продаже своего бизнеса Oilfield Services в России ("OFS Russia").
Как отмечается, новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, включая независимый бренд, и возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства OFS russia.
Ожидается, что закрытие сделки, сумма которой не разглашается, ожидается во второй половине 2022 года. Компания стремится поддерживать своих сотрудников в течение этого процесса и обеспечивать упорядоченный переход для своих клиентов и соответствующих сторон.
Справка
Baker Hughes – это энергетическая технологическая компания, предоставляющая решения для энергетических и промышленных клиентов во всем мире. Наши инновационные технологии и услуги, основанные на столетнем опыте и ведении бизнеса более чем в 120 странах, продвигают энергию вперед, делая ее более безопасной, чистой и эффективной для людей и планеты.
Дополнение
Рынок россии полностью покинули около 70 технологических компаний, 69 международных компаний – частично. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины, добавив, что официально обращались более чем к 540 компаниям.