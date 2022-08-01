Нафтосервісний гігант Baker Hughes продає свій бізнес в рф: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Американський нафтосервісний гігант Baker Hughes продає свій бізнес в росії. Про це йде мова у пресрелізі компанії, інформує УНН.
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«Угода слідує з раніше оголошеного Компанією призупинення нових інвестицій для діяльності в росії та зобов’язання дотримуватися чинних законів і санкцій», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Відомо, що компанія підписала угоду про продаж свого бізнесу Oilfield Services у росії ("OFS Russia").
Як зазначається, новий бізнес працюватиме незалежно від Baker Hughes, включаючи незалежний бренд, і візьме на себе всі поточні активи, пасиви та комерційні зобов’язання OFS russia.
Очікується, що закриття угоди, сума якої не розголошується, очікується в другій половині 2022 року. Компанія прагне підтримувати своїх співробітників протягом цього процесу та забезпечувати впорядкований перехід для своїх клієнтів і відповідних сторін.
Довідка
Baker Hughes - це енергетична технологічна компанія, яка надає рішення для енергетичних і промислових клієнтів у всьому світі. Наші інноваційні технології та послуги, засновані на столітньому досвіді та веденні бізнесу в понад 120 країнах, просувають енергію вперед, роблячи її безпечнішою, чистішою та ефективнішою для людей і планети.
Доповнення
Ринок росії повністю покинули близько 70 технологічних компаній, 69 міжнародних компаній – частково. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Міністерства та Комітету цифрової трансформації України, додавши, що офіційно зверталися до понад 540 компаній.