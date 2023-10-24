"Нафтогаз" запустил линию доверия для предотвращения коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Группа "Нафтогаз" запустила работу линии доверия в новом формате для предотвращения коррупции, должностных злоупотреблений и других нарушений в сфере этики и комплаенса. Об этом говорится в сообщении группы на сайте, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Линия доверия — это канал коммуникации, с помощью которого все желающие, в частности работники группы "Нафтогаз" и контрагенты, могут сообщить о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений и нарушений по вопросам этики и комплаенса.
Объясняется, что работу линии доверия, в соответствии с международными практиками, будет обеспечивать независимая экспертная компания, которая будет гарантировать анонимность сообщений и защиту информации о заявителях и/или обличителях.
Цитата
"Независимая компания обрабатывает релевантные сообщения. После проверки и анализа информации при наличии достаточных оснований проводится внутреннее расследование, по результатам которого принимают соответствующие меры реагирования", — описали алгоритм действия линии в «Нафтогазе».
Дополнение
Все сообщения, полученные по этому каналу, являются конфиденциальными. Чтобы способствовать рассмотрению сообщения, необходимо соблюдать несколько условий:
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- предоставить максимум фактической информации о нарушении, включая дату, место, время, суть нарушения,
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- информацию о привлеченных лицах и имеющихся доказательствах,
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- если есть возможность, сообщить, кто совершил нарушение: ФИО, место работы, должность и другие сведения.
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Сообщить о нарушении линии доверия можно по бесплатному номеру телефона 0 800 21 20 91, по электронной почте [email protected], а также через платформу – naftogaz.ethics.help.
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