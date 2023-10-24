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"Нафтогаз" запустил линию доверия для предотвращения коррупции

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Группа "Нафтогаз" запустила работу линии доверия в новом формате для предотвращения коррупции, должностных злоупотреблений и других нарушений в сфере этики и комплаенса. Об этом говорится в сообщении группы на сайте, передает УНН.

"Нафтогаз" запустил линию доверия для предотвращения коррупции

Детали

Отмечается, что Линия доверия — это канал коммуникации, с помощью которого все желающие, в частности работники группы "Нафтогаз" и контрагенты, могут сообщить о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений и нарушений по вопросам этики и комплаенса.

Объясняется, что работу линии доверия, в соответствии с международными практиками, будет обеспечивать независимая экспертная компания, которая будет гарантировать анонимность сообщений и защиту информации о заявителях и/или обличителях.

Цитата

"Независимая компания обрабатывает релевантные сообщения. После проверки и анализа информации при наличии достаточных оснований проводится внутреннее расследование, по результатам которого принимают соответствующие меры реагирования", — описали алгоритм действия линии в «Нафтогазе».

Дополнение

Все сообщения, полученные по этому каналу, являются конфиденциальными. Чтобы способствовать рассмотрению сообщения, необходимо соблюдать несколько условий:

  • предоставить максимум фактической информации о нарушении, включая дату, место, время, суть нарушения,
  • информацию о привлеченных лицах и имеющихся доказательствах,
  • если есть возможность, сообщить, кто совершил нарушение: ФИО, место работы, должность и другие сведения.

Сообщить о нарушении линии доверия можно по бесплатному номеру телефона 0 800 21 20 91, по электронной почте [email protected], а также через платформу – naftogaz.ethics.help.

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