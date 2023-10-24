"Нафтогаз" запустив лінію довіри для запобігання корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Група "Нафтогаз" запустила роботу лінії довіри в новому форматі для запобігання корупції, посадовим зловживанням й іншим порушенням у сфері етики та комплаєнсу. Про це йдеться в повідомленні групи на сайті, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Лінія довіри — це канал комунікації, за допомогою якого всі охочі, зокрема працівники групи «Нафтогаз» і контрагенти, можуть повідомити про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень і порушень з питань етики та комплаєнсу.
Пояснюється, що роботу лінії довіри, відповідно до міжнародних практик, забезпечуватиме незалежна експертна компанія, що гарантуватиме анонімність повідомлень і захист інформації про заявників та/або викривачів.
Цитата
"Незалежна компанія опрацьовує релевантні повідомлення. Після перевірки та аналізу інформації за наявності достатніх підстав проводиться внутрішнє розслідування, за результатами якого вживають відповідних заходів реагування", — описали алгоритм дії лінії в "Нафтогаз".
Доповнення
Усі повідомлення, отримані цим каналом, є конфіденційними. Щоб сприяти розгляду повідомлення, необхідно дотримуватися кількох умов:
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- надати максимум фактичної інформації про порушення, зокрема дату, місце, час, суть порушення,
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- інформацію про залучених осіб та наявні докази,
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- якщо є можливість, повідомити, хто вчинив порушення: ПІБ, місце роботи, посаду та інші відомості.
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Повідомити про порушення лінії довіри можна за безкоштовним номером телефону 0 800 21 20 91, електронною поштою [email protected], а також через платформу – naftogaz.ethics.help.
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