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6 марта, 17:12 • 131898 просмотра

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Нафтогаз предлагает бытовым потребителям закупить газ по фиксированной летней цене

Нафтогаз предлагает бытовым потребителям закупить газ по фиксированной летней цене

Киев  •  УНН

 • 24836 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Группа Нафтогаз запустила новый продукт для бытовых потребителей "Газовый запас" в рамках акции #ТвояEнергонезалежність. Бытовые потребители смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Нафтогаза".

"Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос. На это указывают и текущие биржевые прогнозы. Многие наши коммерческие клиенты уже зафиксировали свои расходы на газ, подписавшись желаемые объемы. Теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей. Такой продукт существует на многих развитых рынках", - сказал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Бытовой потребитель сможет закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа. Этот объем является достаточным для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы. Воспользоваться предложением можно будет до 25 сентября. Отпускная цена Нафтогаза газопоставляющим предприятиям (газзбутам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

Для максимального удобства потребителей Нафтогаз предложил участие в этой программе всем газопоставляющим компаниям Украины, обслуживающих бытовых потребителей.

Для того, чтобы воспользоваться новым продуктом, необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыта), подписать дополнительное соглашение с типовым договором поставки природного газа, внести предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона, оплачивая только стоимость его транспортировки/распределения.

Напомним, за неделю льготники уменьшили долги перед "Нафтогазом" за газ на 752 млн грн.

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