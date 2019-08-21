За неделю льготники уменьшили долги перед "Нафтогазом" за газ на 752 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. За неделю льготники уменьшили долги за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" на 1,2% - 752 млн грн. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
"Задолженность контрагентов, получают газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 62,5 млрд грн (уменьшение на 752 млн грн, или -1,2% за неделю)", - говорится в сообщении.
За неделю производители тепла уменьшили долг на 189 млн грн (0,5%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 60 млн грн (1,3%), региональные газозбутови предприятия - на 502 млн грн (2,2%).
Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 40 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 250 млн грн (0,6%).
Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 22,6 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 502 млн грн (2,2%).
Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 3 млн грн (0,1%) и составляет около 3,4 млрд грн.
Задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 47 млн грн (1,3%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,5 млрд грн.
Напомним, за неделю до этого задолженность контрагентов, получают газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 63,3 млрд грн (увеличение на 1249 млн грн, или + 2% за неделю).