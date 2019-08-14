Борг контрагентів перед "Нафтогазом" зріс до 63,3 млрд грн

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 63,3 млрд грн (збільшення на 1 249 млн грн, або +2% за тиждень). Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу компанії.