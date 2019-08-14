Борг контрагентів перед "Нафтогазом" зріс до 63,3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 63,3 млрд грн (збільшення на 1 249 млн грн, або +2% за тиждень). Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу компанії.
"За тиждень виробники тепла збільшили борг на 426 млн грн (1,2%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 239 млн грн (5,5%), регіональні газозбутові підприємства – на 584 млн грн (2,6%)", - йдеться в повідомленні.
Так, станом на 13 серпня сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" складає близько 40,2 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 665 млн грн (1,7%).
Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 23,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем вона збільшилася на 584 млн грн (2,6%).
А заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень збільшилась (за рахунок збільшення боргу ПАТ "Одеський припортовий завод") на 572 млн грн (20,1%) та складає близько 3,4 млрд грн.
За даними компанії, заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень збільшилась на 210 млн грн (6,3%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 3,6 млрд грн.
"Зростання заборгованості ТКЕ, ТЕЦ та газозбутових підприємств протягом третього тижня місяця є типовим та пояснюється оформленням актів прийому-передачі обсягів газу, використаного у липні 2019 року, а розрахунки населення за послуги з постачання теплової енергії у попередньому місяці здійснюються до 20-го числа поточного місяця", - пояснили у компанії.
Раніше УНН повідомляв, що заборгованість контрагентів перед "Нафтогазом" склала 62,2 млрд грн.
Також УНН повідомляв, що пільговики зменшили борги "Нафтогазу" за газ на 1%.