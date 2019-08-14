Долг контрагентов перед "Нафтогазом" вырос до 63,3 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Задолженность контрагентов, которые получают газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила63,3 млрд грн (увеличение на 1249 млн грн, или + 2% за неделю). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
"За неделю производители тепла увеличили долг на 426 млн грн (1,2%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 239 млн грн (5,5%), региональныегазосбыточные предприятия - на 584 млн грн (2,6%)", - говорится в сообщении.
Так, состоянию на 13 августа суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около40,2 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 665 млн грн (1,7%).
Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 23,1 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей она увеличилась на 584 млн грн (2,6%).
А задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю увеличилась (за счет увеличения долга ОАО "Одесский припортовый завод") на 572 млн грн (20,1%) и составляет около 3,4 млрд грн.
По данным компании, задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 210 млн грн (6,3%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,6 млрд грн.
"Рост задолженности ТКЭ, ТЭЦ и газосбытовых предприятий в течение третьей недели месяца является типичным и объясняется оформлением актов приема-передачи объемов газа, использованного в июле 2019 года, а расчеты населения за услуги по поставке тепловой энергии в предыдущем месяце осуществляются до 20-го числа текущего месяца", - пояснили в компании.
Ранее УНН сообщал, что задолженность контрагентов перед "Нафтогазом" составила 62,2 млрд грн.
Также УНН сообщал, что льготники уменьшили долги "Нафтогаза" за газ на 1%.