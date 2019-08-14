Долг контрагентов перед "Нафтогазом" вырос до 63,3 млрд грн

КИЕВ. 14 августа. УНН. Задолженность контрагентов, которые получают газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила63,3 млрд грн (увеличение на 1249 млн грн, или + 2% за неделю). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.