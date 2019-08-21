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За тиждень пільговики зменшили борги "Нафтогазу" за газ на 752 млн грн

За тиждень пільговики зменшили борги "Нафтогазу" за газ на 752 млн грн

Київ • УНН

 • 9098 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. За тиждень пільговики зменшили борги за газ перед НАК "Нафтогаз України" на 1,2% - 752 млн грн. Про це передає УНН з посилання на пресслужбу компанії.

"Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 62,5 млрд грн (зменшення на 752 млн грн, або -1,2% за тиждень)", - йдеться в повідомленні.

За тиждень виробники тепла зменшили борг на 189 млн грн (0,5%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 60 млн грн (1,3%), регіональні газозбутові підприємства – на 502 млн грн (2,2%).

Сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" складає близько 40 млрд грн. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 250 млн грн (0,6%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 22,6 млрд грн. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 502 млн грн (2,2%).

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 3 млн грн (0,1%) та складає близько 3,4 млрд грн.

Заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 47 млн грн (1,3%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 3,5 млрд грн.

Нагадаємо, за тиждень перед цим заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 63,3 млрд грн (збільшення на 1 249 млн грн, або +2% за тиждень).

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