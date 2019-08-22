Нафтогаз пропонує побутовим споживачам закупити газ за фіксованою літньою ціною
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Група Нафтогаз запустила новий продукт для побутових споживачів "Газовий запас" в рамках акції #ТвояEнергонезалежність. Побутові споживачі зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт "Нафтогазу".
"Ціна газу для населення за минулі п’ять місяців знизилася на 25%. Зараз вона нижча, ніж рік тому. Є ризик, що зимою газ подорожчає, бо на нього збільшується попит. На це вказують і поточні біржові прогнози. Багато наших комерційних клієнтів вже зафіксували свої витрати на газ, передплативши бажані обсяги. Тепер така можливість є і у побутових споживачів. Такий продукт існує на багатьох розвинених ринках", — сказав голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.
Побутовий споживач зможе закупити на цих умовах до 25 тис. куб. м газу. Цей обсяг є достатнім для забезпечення потреб домогосподарства протягом усієї зими. Скористатися пропозицією можна буде до 25 вересня. Відпускна ціна Нафтогазу газопостачальним підприємствам (газзбутам) в рамках цього продукту складає 4874,42 грн за тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).
Для максимальної зручності споживачів Нафтогаз запропонував участь у цій програмі усім газопостачальним компаніям України, які обслуговують побутових споживачів.
Для того, щоб скористатись новим продуктом, необхідно звернутись до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації (газзбуту), підписати додаткову угоду до типового договору постачання природного газу, внести попередню оплату і користуватись дешевим газом під час опалювального сезону, сплачуючи лише вартість його транспортування/розподілу.
Нагадаємо, за тиждень пільговики зменшили борги "Нафтогазу" за газ на 752 млн грн.