"Нафтогаз" объяснил, что делать, когда потребитель не получил квитанцию за газ

"Если потребитель не получил счет, то он может оплатить его самостоятельно, то есть зная реквизиты, а в банках, на почте все работники знают куда надо платить за газ, поскольку сегодня, к сожалению в каждом регионе один поставщик газа для населения - газсбыт", - сказал Хабатюк.

Напомним, потребители имеют полное право не платить по дополнительным начислениям, которые компании-монополисты отмечают в квитанциях на оплату коммунальных услуг.