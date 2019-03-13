"Нафтогаз" объяснил, что делать, когда потребитель не получил квитанцию за газ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Если потребитель не получил квитанцию за газ, то он может самостоятельно оплатить счет. Об этом заявил заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк во время пресс-конференции, передает УНН.
"Если потребитель не получил счет, то он может оплатить его самостоятельно, то есть зная реквизиты, а в банках, на почте все работники знают куда надо платить за газ, поскольку сегодня, к сожалению в каждом регионе один поставщик газа для населения - газсбыт", - сказал Хабатюк.
Напомним, потребители имеют полное право не платить по дополнительным начислениям, которые компании-монополисты отмечают в квитанциях на оплату коммунальных услуг.