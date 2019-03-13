"Нафтогаз" пояснив, що робити, коли споживач не отримав квитанцію за газ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Якщо споживач не отримав квитанцію за газ, то він може самостійно оплатити рахунок. Про це заявив заступник начальника департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк під час прес-конференції, передає УНН.
"Якщо споживач не отримав рахунок, то він може сплатити його самостійно, тобто знаючи реквізити, а в банках, на почті всі працівники знають куди треба платити за газ, бо сьогодні, на жаль в кожному регіоні один постачальник газу для населення – газзбуту", - сказав Хабатюк.
Нагадаємо, споживачі мають повне право не платити по додаткових нарахуваннях, які компанії-монополісти зазначають у квитанціях на сплату за комунальні послуги.