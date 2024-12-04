«Нафтогаз» получил нового временного руководителя: кто возглавил крупнейшую газовую компанию
Киев • УНН
Наблюдательный совет «Нафтогаза» назначил Романа Чумака исполняющим обязанности председателя правления компании. Новый руководитель имеет 20-летний опыт работы в компании и ранее возглавлял финансовую группу НАК.
Наблюдательный совет группы «Нафтогаз» избрал исполняющего обязанности председателя правления компании Романа Чумака. До этого он занимал должность директора финансовой группы в структуре НАК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Forbes.
Заместитель председателя наблюдательного совета Наталья Бойко отметила, что заседание наблюдательного совета завершили, а Чумака назначили и.о. руководителя.
Бойко уточнила, что это решение поддержали все 7 членов наблюдательного совета «Нафтогаза».
Также в ходе заседания наблюдательный совет согласовал и начало отбора нового руководителя «Нафтогаза».
«Приложим все усилия, чтобы завершить процесс отбора кандидата до конца первого квартала 2025-го», - сказала Бойко.
Что известно о Чумаке
Он получил экономическое образование в Киевском государственном торгово-экономическом университете. Кандидат экономических наук, магистр бизнес-администрирования.
В компании «Нафтогаз» работает около 20 лет. С сентября 2021 года он является директором финансовой группы. Специализируется на сотрудничестве с банками и финансовыми учреждениями, привлечении финансирования, балансировании ликвидности группы, осуществлении операций с ценными бумагами.
Решению о назначении Чумака на должность предшествовало то, что Алексей Чернышов, который до этого занимал эту должность с 4 ноября 2022 года, был назначен Верховной Радой на новую должность вице-премьер-министра - министра национального единства Украины.